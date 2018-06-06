В Ираке парламент проголосовал за ручной пересчет всех голосов в заксобрание
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Дубай. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Парламент Ирака принял законопроект, предписывающий ручной пересчет всех голосов, отданных на выборах в законодательное собрание (парламент страны) в прошлом месяце, сообщает в среду курдский телеканал "Рудау".
По его информации, в парламенте в среду состоялись обсуждения поправок к избирательному законодательству страны после появления в местных СМИ сообщений о мошенничестве и обвинений в том, что избирательная комиссия не рассмотрела жалобы тщательным образом.
Кроме того, парламент решил приостановить работу девяти членов Центральной избирательной комиссии, назначив на их место судей. Наряду с этим было принято решение о формировании депутатской комиссии по расследованию фальсификаций на выборах.
Впервые с момента освобождения страны от террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), 12 мая в Ираке состоялись парламентские выборы. По первоначальным подсчетам победу одержал блок "ас-Сайрун", возглавляемый шиитским богословом Муктадой ас-Садром.
1кю ар
Интерфакс