Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 14:57

Дубай. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Демонстранты, недовольные политической и экономической ситуацией в Ираке, во вторник вновь организуют масштабные акции протеста, сообщает сайт ливанского издания "Дейли стар".

Новое обострение обстановки, напоминает издание, наблюдается на фоне неудачных попыток согласовать кандидатуру нового премьер-министра страны: очередной срок выбора премьера истек в минувшие выходные.

Во вторник протестующие начали с раннего утра собираться на площади Тахрир в Багдаде. При этом недовольные расклеивали на стенах домов и на палатках плакаты с изображением кандидатов на пост премьера, перечеркнутые красной линией.

Также демонстранты занимали трассы на юге страны, улицы местных городов, блокировали доступ в школы, университеты и правительственные учреждения. Так, протестующие перекрыли дороги, ведущие в города Эн-Насирия, Эд-Дивания, Эль-Хилла, а также в Эн-Наджаф и Эль-Кут.

Таким образом, отмечает "Дейли стар", протесты не утихают, несмотря на целенаправленное похищение активистов и их убийства, за которые ООН возлагает ответственность на иракские военизированные группы.

Тем временем, звучало предложение назначить преемником премьера Адиля Абдула Махди, подавшего в отставку в ноябре, Кусейя ас-Сухейла - министра высшего образования в правительстве Махди. При этом, утверждает "Дейли стар", на ас-Сухейла делают ставку Иран и союзные ему в силы в Ираке.

Однако спикер парламента суннит Мухаммед аль-Халбуси отказался поддерживать ас-Сухейла и предложил выдвинуть другую кандидатуру.

В Ираке с начала демонстраций 1 октября 2019 года погибли не менее 460 человек, 25 тыс. человек были ранены.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на коррупцию, неудовлетворительную экономическую ситуацию, несмотря на прибыли от нефтедобычи, и на безработицу среди молодежи: люди этой возрастной категории составляют более половины граждан Ирака. Однако затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему, созданную по итогам военной кампании в Ираке 2003 года: демонстранты призывают принять новую конституцию и новый избирательный закон и предпринять другие политические меры.

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