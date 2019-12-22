Этот контент был опубликован 22 декабря 2019 г. 10:42

Дубай. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Тысячи протестующих на юге Ирака блокировали дороги и здания официальных учреждений в знак протеста против нынешнего премьера и задержки с назначением нового главы правительства.

Антиправительственные митинги и демонстрации проходят в Багдаде и на юге страны в районах с преимущественно шиитским населением с 1 октября текущего года. Протестующие требуют полной смены режима, который считают коррумпированным и неэффективным.

Воскресенье - крайний срок для назначения парламентом нового премьера, этот срок уже дважды переносился президентом Бархамом Салехом.

Нынешний премьер-министр Абдель Махди подал в отставку на волне массовых протестов, но продолжает выполнять обязанности до назначения нового главы правительства.

1гк аг

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