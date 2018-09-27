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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 15:02 27.09.2018 - 15:02

Дубай. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Избирательная комиссия Иракского Курдистана в четверг объявила о завершении подготовки к намеченным на воскресенье парламентским выборам, которые пройдут спустя год после референдума о независимости, сообщает портал "Курдистан 24".

За 111 мест в парламенте будут бороться 773 кандидата от 29 политических партий.

Согласно данным избирательной комиссии, на данный момент официально зарегистрировано около 3 млн избирателей, большая часть из которых проживает в провинциях Сулеймания и Эрбиль. Для выборов в Иракском Курдистане в воскресенье будут открыты 5,9 тыс. избирательных участков.

Между тем, уже в пятницу досрочно на некоторых участках смогут проголосовать военные и сотрудники полиции.

За ходом голосования будут следить представители более 20 местных и международных организаций.

СМИ отмечают, что парламентские выборы пройдут спустя год после того, как состоялся референдум о независимости Иракского Курдистана. Тогда за независимость проголосовали 92,73% участвовавших в голосовании избирателей. Однако в Багдаде сочли референдум нелегитимным.

После референдума отношения между Эрбилем и Багдадом обострились. В частности, на фоне этих событий центральные власти вводили запрет на международные авиарейсы в курдский регион на несколько месяцев, однако затем сняли ограничения, взяв под свой контроль аэропорты Иракского Курдистана.

Отмечается, что основную борьбу за места в парламент ведут представители Демократической партии Курдистана и Патриотического союза Курдистана.

Нынешний премьер-министр регионального правительства Иракского Курдистана Нечирван Барзани, который возглавляет Демократическую партию Курдистана, накануне призвал жителей региона принять активное участие в голосовании.

"Я призываю наш народ прийти на избирательные участки, чтобы выбрать представителей парламента на четырехлетний срок. С поддержкой народа региональное правительство Иракского Курдистана сможет добиться, чтобы в курдском регионе установилась стабильность и более благоприятные экономические условия", - сказал Н.Барзани.

Западные наблюдатели отмечают, что итоги парламентских выборов в Иракском Курдистане могут положительно повлиять на отношения между Эрбилем и Багдадом.

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