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Этот контент был опубликован 30 сентября 2018 г. 11:24 30.09.2018 - 11:24

Дубай. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Выборы в региональный парламент проходят в Иракском Курдистане спустя год после неудавшегося референдума за независимость региона, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Право голоса имеют 3,85 млн избирателей - жителей провинций Дахук, Сулеймания и Эрбиль.

В местном парламенте 111 мест, на которые претендуют 673 кандидата из 29 политических партий. При этом 11 мест выделены для религиозных и этнических меньшинств: пять - для туркменских кандидатов, пять - для христиан и одно - для представителя армянской диаспоры.

В действующем парламенте крупнейшей политической партией является Демократическая партия Курдистана (ДПК) Масуда Барзани, у которой 38 мандата, и Патриотический союз Курдистана (ПСК) с 18 местами. У главной оппозиционной партии - Движения за перемены "Горан" - 24 мандата в парламенте.

25 сентября 2017 года в Иракском Курдистане прошел референдум о самоопределении, более 90% его участников высказались в пользу отделения от Ирака. Официальные власти Багдада не признали результаты референдума и настаивают на территориальной целостности страны.

16 октября иракские войска вошли на территорию провинции Киркук, взяв под контроль ключевые объекты инфраструктуры и нефтяные месторождения. Курдские вооруженные формирования покинули город Киркук после появления в городской черте иракских войск. В ноябре президент Иракского Курдистана Масуд Барзани ушел в отставку.

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