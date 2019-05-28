Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 12:40

Дубай. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Парламент Иракского Курдистана во вторник выбрал нового президента автономии, которым стал премьер-министр Нечирван Барзани - племянник экс-президента региона и главы "Демократической партии Курдистана" (ДПК) Масуда Барзани, сообщает курдский телеканал "Рудау".

По данным телеканала, из 81 депутатов, присутствовавших на парламентской сессии, за кандидатуру Барзани отдали голос 68 человек. Однако четыре конкурента Барзани не получили ни единого голоса.

"Рудау" отмечает, что Барзани, выбранный президентом, покинет пост премьер-министра. Позднее в середине июня Барзани, как ожидается, попросит своего родственника Масрура Барзани сформировать новый кабинет министров.

Однако "Патриотический союз Курдистана", имеющий 21 место в парламенте, ранее отказался участвовать в выборах президента. В партии объяснили причину этого шага тем, что их союзники из ДПК, обладающие 45 местами в парламенте, нарушили прежние договоренности.

В то же время в ДПК отметили, что бойкот "Патриотического союза Курдистана" будет иметь негативные последствия, но при этом указали, что "процесс не остановить; мы (в Иракском Курдистане - ИФ) избрали президента, и мы сформируем правительство".

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