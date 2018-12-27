В иракском парламенте раскритиковали визит Трампа в Ирак

Этот контент был опубликован 27 декабря 2018 г. 9:23

(техповтор, уточняется информация в 1-м абзаце)

Дубай. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Ряд депутатов иракского парламента выступил с критикой необъявленного визита президента США Дональда Трампа в Ирак, сообщает в четверг телеканал "Курдистан 24".

"Оккупация Ирака со стороны США (вообще-то - ИФ) уже закончилась", - заявил лидер парламентской фракции "Ислах" Сабах аль-Саиди.

В свою очередь, другая фракция в иракском парламенте "Бина" еще жестче выразилась о визите Д.Трампа, назвав его "грубым и очевидным нарушением дипломатических норм".

Между тем, по информации представителя Белого дома Сары Сандерс, Д.Трамп пригласил посетить Вашингтон недавно избранного премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди. Однако накануне их переговоры не состоялись из-за разногласий во взглядах на детали организации встречи.

Президент США Д.Трамп накануне посетил Ирак с необъявленным визитом. Визит американского лидера в Ирак состоялся через неделю после того, как Д.Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии.

1тэ аю

Neuer Inhalt Horizontal Line