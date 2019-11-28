Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 9:27

Дубай. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - В Иране арестовали восемь человек, которые, по данным следователей, собирали для ЦРУ информацию о проходящих в их стране акциях протеста, сообщают в четверг иранские СМИ.

По информации иранской разведки, эти люди посещали демонстрации, чтобы собирать информацию и передавать ее за рубеж. В Иране полагают, что они напрямую контактировали с ЦРУ. Их личности установили и арестовали до того, как они смогли покинуть иранскую территорию.

Кроме того, следователи уверены, что арестованные прошли подготовку за рубежом: их научили, как эффективно собирать информацию под видом журналистов.

Власти Ирана в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,13 за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тыс. риалов за литр. После этого в стране начались протестные акции.

В организации Amnesty International, что жертвами протестов стали минимум 143 человека. Эти данные проверить сложно, поскольку в стране с 16 ноября отключен интернет.

Высшее иранское руководство полагает, что к протестам причастны США.

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