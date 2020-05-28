Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 11:48

Дубай. 28 мая. ИНТЕРФАКС - в Иране выбрали 58-летнего Мохаммада Багера Галибафа спикером парламента, сообщают в четверг местные СМИ.

По данным иранского государственного ТВ, за него проголосовали 230 парламентариев из 267 присутствовавших. Остальные голоса распределились между другими кандидатами.

Пост спикера парламента Ирана считается одной из самых влиятельных позиций в этой стране. Избирают спикера парламента сроком на год. Ранее Галибаф был мэром Тегерана - с 2005 до 2017 год, также был кандидатом в президенты Ирана, работал в полиции и был членом КСИР. Он - видный иранский политик, сторонник консерваторов.

Пост спикера парламента с 2008 года занимал Али Лариджани.

Накануне в Иране провели заседание парламента нового созыва, несмотря на обстановку с коронавирусом.

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