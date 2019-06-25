Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 15:13

*** Ранее Хаменеи перепутал имя Трампа, назвав его Рональдом

Дубай. 25 июня. ИНТЕРФАКС - В Иране высмеяли президента США Дональда Трампа после того, как он по ошибке заявил о санкциях против аятоллы Рухоллы Мусави Хомейни - ныне покойного предшественника нынешнего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, передают западные СМИ.

"Санкций не смогут избежать ни активы аятоллы Хомейни, ни его канцелярия", - заявил Трамп накануне, допустив ошибку в имени аятоллы. Нынешнего верховного лидера Ирана зовут Али Хаменеи, он стал верховным лидером Ирана после кончины Хомейни в 1989 году.

В соцсетях, в частности, в твиттере, критикуют президента США за его ошибку.

"Трамп не знает, что аятолла Хомейни умер, и что лидер Ирана - аятолла Хаменеи", - написала в своем блоге корреспондент газеты Etemad Сара Масуми.

"И этот нарцисс ждет, когда ему позвонят?" - пишет другой пользователь твиттера, указывая на заявление Трампа о том, что он ждет звонка верховного лидера Ирана.

Другие пользователи предполагают, что американский лидер намеренно совершил ошибку в имени, "отомстив" таким образом аятолле Хаменеи за то, что тот назвал его Рональдом вместо Дональда. Также иранские пользователи твиттером выдвигают версию, что его намеренно ввел в заблуждение кто-то из сотрудников Белого дома, чтобы президент США выглядел, будто он не в себе.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!