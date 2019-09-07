Этот контент был опубликован 7 сентября 2019 г. 9:34

Дубай. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Объявившие об очередном этапе сокращения обязательств в рамках СВПД власти Ирана сообщили, что ожидают в воскресенье визита и.о. гендиректора МАГАТЭ Корнела Феруты.

По сообщению агентства "Мехр", визит анонсировал постпред Ирана при МАГАТЭ Казем Гарибабади. У Феруты запланированы встречи с иранскими официальными лицами.

В субботу представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди объявил, что иранская сторона передаст МАГАТЭ информацию о начавшемся в пятницу третьем этапе сокращения обязательств в рамках СВПД. При этом он заверил, что на данном этапе инспекторы МАГАТЭ сохранят доступ к ядерным объектам, за которыми до сих пор осуществляли мониторинг.

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