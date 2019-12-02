Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 18:22

Дубай. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Иран продолжает экспортировать нефть, несмотря на действующие против него санкции США, сообщает в понедельник Tehran Times со ссылкой на заявление первого вице-президент Ирана Эсхака Джахангири.

"Несмотря на максимальное экономическое и психологическое давление США, а также - на санкции, введенные против нашего нефтяного экспорта, мы продолжаем продавать нашу сырую нефть, используя альтернативные способы", - заявил он.

Джахангири отметил, что "экономическая война" со стороны Соединенных Штатов нацелена на то, чтобы привести к коллапсу экономику Ирана и нарушить территориальную целостность страны.

Тем не менее, по его словам, США не удалось сделать так, чтобы экспорт нефти из Ирана был сокращен до нуля. "Им не удалось сократить наш нефтяной экспорт до нуля, как они планировали", - сказал иранский вице-президент.

"Сейчас нам как никогда нужна солидарность, чтобы пройти этот трудный период", - подчеркнул он.

8 мая 2018 года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана и возобновили действие антииранских санкций, включая нефтяные и финансовые.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!