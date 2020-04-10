Дубай. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - В Иране за сутки отмечены 122 новых случая смерти пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщает в пятницу ливанское издание "Дейли стар" со ссылкой на представителя Минздрава Ирана Киануша Джаханпура.
Также были диагностированы еще 1972 случая инфицирования коронавирусом.
Таким образом, общее число летальных исходов увеличилось до 4232, а количество случаев COVID-19 - до 68 тыс. 192.
В то же время 3969 пациентов находятся в критическом состоянии.
Между тем 35 тыс. 465 заболевших выздоровели, добавил Джаханпур.
Ранее на этой неделе власти Ирана заявили, что число новых случаев заболевания коронавирусом в стране постепенно снижается.
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