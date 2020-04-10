Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 12:28

Дубай. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - В Иране за сутки отмечены 122 новых случая смерти пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщает в пятницу ливанское издание "Дейли стар" со ссылкой на представителя Минздрава Ирана Киануша Джаханпура.

Также были диагностированы еще 1972 случая инфицирования коронавирусом.

Таким образом, общее число летальных исходов увеличилось до 4232, а количество случаев COVID-19 - до 68 тыс. 192.

В то же время 3969 пациентов находятся в критическом состоянии.

Между тем 35 тыс. 465 заболевших выздоровели, добавил Джаханпур.

Ранее на этой неделе власти Ирана заявили, что число новых случаев заболевания коронавирусом в стране постепенно снижается.

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