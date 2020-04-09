Дубай. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - В Иране в четверг зафиксировано 117 новых случаев смерти пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщил в четверг иранский журналист Абас Аслани со ссылкой на минздрав Ирана.
Кроме того, за сутки диагностировано 1634 новых случая заражения COVID-19.
Согласно данным журналиста, ежедневное число заболевших и скончавшихся в Иране с начала апреля уменьшается.
Таким образом, всего в стране с начала пандемии выявили 66220 заражений, 4110 человек с коронавирусом скончались.
Между тем 32309 заболевших выздоровели.
Ранее на этой недели власти Ирана заявили, что число новых случаев заболевания коронавирусом в стране постепенно снижается.
1ви ар