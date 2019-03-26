Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 12:48

Дубай. 26 марта. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 21 человек погиб в результате масштабного наводнения в Иране, сообщают западные СМИ со ссылкой на иранские службы по чрезвычайным ситуациям.

По их информации, 19 человек погибли и 98 получили травмы в районе города Шираз на юге страны, один человек погиб в провинции Керманшах, и еще один человек - в провинции Лурестан.

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования близким погибших, и настоятельно призвал чиновников увеличить усилия по оказанию чрезвычайной помощи жертвам наводнения.

1кю ар

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