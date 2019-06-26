Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 23:00

Дубай. 27 июня. ИНТЕРФАКС - В Иране, как ожидается, с четверга начнут активизировать обогащение урана в связи с истечением срока, предоставленного ранее Европе для запуска в работу платежного механизма для обхода санкций США.

"С окончанием этого срока процесс обогащения будет ускорен", - заявлял ранее на этой неделе представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди.

Он также отмечал, что этот срок не будет продлен, поскольку в Тегеране считают, что поведение европейских стран свидетельствует о том, что либо они не желают выполнять свои обязательства, либо они технически не могут этого сделать.

В соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), подписанным Ираном и странами "шестерки" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и ФРГ) в 2015 году, Иран обязался ввести ограничения на свою ядерную программу в обмен на снятие санкций.

СВПД предписывает, что количество центрифуг по обогащению урана должно быть сокращено с 19 тыс. до 6 тыс. Кроме того, Исламская республика в течение 15 лет снизит степень обогащения урана до безопасного уровня - 3,67%. Иран также согласился предоставить экспертам МАГАТЭ контролируемый "регулируемый доступ" к своим ядерным объектам. СВПД разрешает Ирану иметь у себя 300 кг низкообогащенного урана и 130 тонн тяжелой воды.

8 мая 2019 года, через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части своих обязательств, касающихся ограничений на запасы в стране низкообогащенного урана и тяжелой воды.

Иран также дал европейским странам 60 дней на выполнение их обязательств, имея в виду, прежде всего, создание специального платежного механизма, который позволял бы торговать с Тегераном в первую очередь в нефтяном секторе в обход американских санкций. В противном случае Иран заявил, что возобновит процесс обогащения урана и начнет модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.

17 июня Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана 27 июня. По его словам, с указанной даты Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД на уровне 300 кг.

Кроме того, как сообщалось, глава МИД Ирана Джавад Зариф объявил, что 7 июля Тегеран приступит ко второму этапу сокращения обязательств в рамках СВПД по иранской ядерной программе.

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон при необходимости увеличит давление на Тегеран.

"Мы продолжим наращивать давление на Иран, пока режим не откажется от своей опасной активности и целей, включая попытки получить ядерное оружие, увеличить объемы обогащенного урана, разрабатывать баллистические ракеты, участвовать в террористической деятельности и поддерживать, разжигать конфликты за рубежом и совершать враждебные... акты против США и их союзников", - пояснил Трамп.

Его советник по нацбезопасности Джон Болтон также подчеркнул, что Вашингтон рассматривает все варианты ответных действий на случай, если Иран превысит лимит на уровень обогащения урана.

28 июня в Вене оставшиеся участники СВПД - четыре постоянных члена СБ ООН (без США), Германия, Иран и ЕС, на заседании совместной комиссии обсудят шаги по спасению СВПД.

1тэ ар бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!