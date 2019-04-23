Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 14:33

Дубай. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава комиссии по безопасности и внешней политике меджлиса (парламента) Ирана Хешматолла Фалахапитшех во вторник заявил, что Тегеран не будет считаться с антииранскими санкциями США и намерен продолжать наращивать объемы добываемой нефти.

"Мы преодолеем отметку в миллион баррелей нефти в день", - сказал Х.Фалахапитшех журналистам.

По словам парламентария, объемы продаж иранской нефти зависят от двусторонних отношений, а не от решений президента США Дональда Трампа или госсекретаря Майка Помпео.

Накануне Д.Трамп заявил о решении не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.

В свою очередь иранские власти пригрозили закрыть Ормузский пролив, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за ограничительных мер США. Через этот пролив проходит значительный объем нефти, добываемой в странах Персидского залива.

В ноябре 2018 года Госдепартамент выдал 180-дневные временные разрешения на импорт иранской нефти для восьми стран, чтобы дать им больше времени для поиска альтернативных поставщиков. Среди них были Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти. При этом Греция, Италия и Тайвань уже сократили импорт иранской нефти до нуля.

Саудовская Аравия и ОАЭ выступили с заявлением, в котором выразили готовность обеспечить достаточные поставки нефти. По словам источников агентства Bloomberg, эти две страны могут в относительно короткие сроки увеличить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки.

1тэ ар

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