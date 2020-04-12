Этот контент был опубликован 12 апреля 2020 г. 9:48

Дубай. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Иранские власти в субботу начали возобновлять работу офисов правительственных организаций после недельного режима строгой изоляции, введенного после 4 апреля в связи с угрозой коронавируса, сообщает агентство Associated press (AP).

Деятельность этих учреждений была возобновлена за пределами Тегерана, при этом треть сотрудников будет работать из дома. При этом, отмечает AP, при выборе лиц, кому разрешат исполнять обязанности из дома, приоритет отдается женщинам с детьми.

Также власти разрешили с субботы вновь открыться коммерческим предприятиям, находящимся вне Тегерана.

В то же время, по данным агентства, коммерческую деятельность в Тегеране разрешат возобновить в следующую субботу, однако при соблюдении мер социального дистанцирования, предписанных министерством здравоохранения Ирана. Также позднее в Тегеране должны открыться правительственные учреждения, но в офисах будут работать лишь две трети персонала.

AP напоминает, что ранее иранские власти отказывались вводить широкомасштабный режим изоляции, как в других странах региона, несмотря на рост количества случаев коронавируса и летальных исходов. Власти, объясняя причины таких действий, заявляли, что им нужно принимать во внимание экономический эффект от карантинных мер, поскольку страна находится под санкциями США.

Согласно информации, поступившей за минувшую субботу, общее число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 в Иране, превысило 70 тыс. при суточном росте на 1837 случаев. В общей сложности, 4357 человек скончались, из них 125 из них - за минувшие сутки.

В то же время от коронавируса, по официальным данным, вылечились свыше 40 тыс. человек.

Ранее на этой неделе власти Ирана заявили, что число новых случаев заболевания коронавирусом в стране постепенно снижается.

1аю аг

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