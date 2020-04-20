Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 12:24

*** Возобновление работы бизнеса может способствовать распространению коронавируса

Дубай. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Иран с понедельника начинает открывать междугородние автомагистрали, в рамках ослабления введенного из-за коронавируса COVID-19 режима строгой изоляции возобновили работу и крупные торговые центры, сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP).

По его данным, открылись как торговые центры класса люкс, так и рынки, в частности главный базар столицы - тегеранский Большой базар. Однако открывшиеся магазины будут работать только до 18:00 (16:30 мск).

Глава Штаба по борьбе с коронавирусом в Иране Али Реза Зали в свою очередь заявил, что некоторое возобновление деловой активности может способствовать большему распространению коронавирусной инфекции.

"Важным моментом является то, что увеличение поездок (на работу - ИФ), в особенности на общественном транспорте, увеличивает возможность заразиться вирусом", - заявил Зали.

В то же время отмечается, что рестораны, спортзалы и другие общественные заведения остаются закрытыми.

Мечети и другие религиозные объекты также остаются закрытыми, несмотря на начало священного для мусульман месяца Рамадана.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявлял, что некоторые мечети и маволеи могут быть открыты 4 мая.

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи в свою очередь отмечал, что массовые собрания могут быть запрещены на протяжении всего Рамадана из-за опасений в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Как сообщалось, в субботу иранские власти начали возобновлять работу офисов правительственных организаций после недельного режима строгой изоляции, введенного после 4 апреля в связи с угрозой коронавируса.

Деятельность этих учреждений была возобновлена за пределами Тегерана, при этом треть сотрудников будет работать из дома. При этом, отмечает AP, при выборе лиц, кому разрешат выполнять обязанности из дома, приоритет отдается женщинам, у которых есть дети.

AP напоминает, что ранее иранские власти отказывались вводить широкомасштабный режим изоляции, как в других странах региона, несмотря на рост количества случаев коронавируса и летальных исходов. Власти, объясняя причины таких действий, заявляли, что им нужно принимать во внимание экономический эффект от карантинных мер, поскольку страна находится под санкциями США.

По состоянию на понедельник, в стране с начала эпидемии выявлено 82211 случаев заражения COVID-19, 5118 человек скончались. При этом 57023 заболевших выздоровели.

Ранее в апреле власти Ирана заявили, что число новых случаев заболевания коронавирусом в стране постепенно снижается.

1ви ар

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