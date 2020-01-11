Этот контент был опубликован 11 января 2020 г. 21:58

Лондон. 11 января. ИНТЕРФАКС - Сотрудники иранских сил безопасности несколько часов удерживали под стражей британского посла в Тегеране Роберта Макэра, сообщают в субботу британские СМИ.

Дипломата задержали, когда он фотографировал на мобильный телефон участников акций протеста против властей.

Ранее западные СМИ сообщили, что в иранской столице прошли многотысячные акции протеста против властей Ирана. Демонстранты выражали недовольство тем, что ранее Иран по ошибке сбил украинский пассажирский самолёт.

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