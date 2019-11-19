Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 10:06

Дубай. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Власти Ирана мобилизуют 500 тыс. басиджей - полувоенного ополчения в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) - с целью поддержания порядка в торговле в связи с масштабными акциями протестов из-за роста цен на топливо, сообщает во вторник курдский телеканал "Рудау".

По данным телеканала, глава басиджей бригадный генерал Голямхосейн Гейбпарвар заявил во вторник, что просьба о содействии поступила из министерства промышленности и торговли Ирана.

Генерал пояснил, что 500 тыс. членов басиджа будут направлены на рынки по всей стране, чтобы не позволять торговцам воспользоваться к своей выгоде ситуацией, вызванной повышением цен на топливо, и начать поднимать цены на товары.

Власти Ирана в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин в стране на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,13 за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тыс. риалов за литр.

После этого в стране начались протестные акции. Акции протеста зафиксированы в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан.

Накануне в КСИР пообещали предпринять решительные меры против нарушителей общественного порядка. В свою очередь Голямхосейн Гейбпарвар заявлял, что ситуация с протестами стабилизируется, и властям удалось опознать основных подстрекателей беспорядков.

В то же время, по данным агентства "Мехр", за два дня беспорядков были подожжены или разграблены 100 отделений банков и 57 магазинов.

Число погибших в ходе беспорядков неизвестно. При этом на фоне протестов в Иране неправительственная организация NetBlocks сообщила о массовом сбое работы проводного и мобильного интернета в стране.

1аю ар

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