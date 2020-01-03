Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 18:06

Дубай. 3 января. ИНТЕРФАКС - В иранском Высшем совете по нацбезопасности в пятницу пообещали отомстить Вашингтону за убийство близ Багдада командующего спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

"США должны знать, что их преступное нападение против генерала Сулеймани - это самая серьезна их ошибка", - отмечается в заявлении этой структуры, курирующей вопросы безопасности Ирана. Выдержки из него приводят мировые СМИ.

"Эти преступники не избегут мести - в нужном месте и в нужное время", - говорится в документе.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.

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