Дубай. 3 января. ИНТЕРФАКС - В иранском Высшем совете по нацбезопасности в пятницу пообещали отомстить Вашингтону за убийство близ Багдада командующего спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.
"США должны знать, что их преступное нападение против генерала Сулеймани - это самая серьезна их ошибка", - отмечается в заявлении этой структуры, курирующей вопросы безопасности Ирана. Выдержки из него приводят мировые СМИ.
"Эти преступники не избегут мести - в нужном месте и в нужное время", - говорится в документе.
В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.
Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.
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