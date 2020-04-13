Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 13:34

Дубай. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Число выздоровевших после заражения коронавирусом в Иране к понедельнику превысило 45 тыс. человек, тогда как болеют сейчас - порядка 23 тыс. иранцев.

По данным Минздрава Ирана, за сутки еще 111 человек скончались от коронавируса, всего в стране скончалось свыше 4,5 тыс. зараженных.

Число выявленных случаев в стране превысило 73 тыс. Власти страны отмечают снижение заболеваемости. Тем не менее, в стране продолжают действовать ограничения, направленные на сдерживание распространения Covid-19.

По данным сайта Worldometer, собирающем статистику об обстановке с коронавирусом в мире, Иран находится в данный момент на восьмой строчке среди других стран по числу зарегистрированных случаев коронавируса.

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