Этот контент был опубликован 7 января 2020 г. 9:46

Дубай. 7 января. ИНТЕРФАКС - В Иране подготовили 13 сценариев мести Соединенным Штатам за спецоперацию в Багдаде, в ходе которой были убиты видные иранские военные деятели, сообщает Tasnim.

С докладом об этом во вторник выступил секретарь иранского Высшего совета безопасности Али Шамхани. Он заявил, что "самый слабый из сценариев мог бы стать для США историческим кошмаром".

"Если американские военнослужащие добровольно не покинут наш регион, мы сделаем так, что их тела вывезут в горизонтальном положении", - сказал он.

Шамхани не стал уточнять подробности этих сценариев.

В пятницу минувшей недели стало известно о гибели в Багдаде главы Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Трамп накануне в очередной раз пообещал "серьезное возмездие", если Тегеран начнет атаки, чтобы отомстить за убийство Сулеймани. При этом он подтвердил готовность к нанесению ударов по иранским объектам культурного наследия.

"Им позволено убивать наших людей. Им позволено мучить и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. И нам нельзя трогать их культурные объекты? Это не сработает", - сказал он журналистам на борту самолета, возвращаясь в Вашингтон из Флориды, где проводил отпуск.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в связи с этим, что "нападение на культурные объекты - это военное преступление".

По его словам, "конец зловещего присутствия США в Западной Азии уже начался".

Вместе с тем, как заявил на брифинге представитель МИД Ирана Аббас Мусави, меры, которые примет Иран в качестве ответа на гибель Сулеймани, заставят Вашингтон пожалеть о содеянном, но не приведут к войне. Он отметил, что Тегеран "не стремится к развязыванию войны с Соединенными Штатами", однако готов отреагировать на любую обстановку.

1эф ан

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