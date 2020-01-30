Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 16:59

Дубай. 30 января. ИНТЕРФАКС - План администрации США по ближневосточному урегулированию никогда не принесет плодов, цитирует агентство "Тасним" в четверг заявление советника иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи Али Акбара Велаяти.

"На самом деле произошло вот что: медиа-шоу, цель которого заключается в том, чтобы замаскировать поражения США в регионе и в мире", - сказал он.

Велаяти отметил, что этот план "никогда не принесет плодов", как и предыдущие решения этой администрации, в частности, перенос посольства из Тель-Авива в Иерусалим, признание этого города столицей Израиля, а также признание израильского суверенитета над Голанскими высотами.

Он вновь напомнил о позиции Тегерана, которая заключается в том, чтобы "будущее Палестины решали палестинцы путем референдума".

План администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предлагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План также предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также - создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

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