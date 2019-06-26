Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 12:41

Дубай. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Иран планирует ускорить темпы обогащения урана после 27 июня, когда истекает срок, предоставленный ранее Европе для запуска в работу платежного механизма для обхода санкций США, сообщают в среду иранские СМИ.

"С окончанием этого срока процесс обогащения будет ускорен", - заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди.

Он ранее заявлял, что этот срок не будет продлен, поскольку в Тегеране считает, что поведение европейских стран свидетельствует о том, что либо они не желают выполнять свои обязательства, либо они технически не могут этого сделать.

8 мая 2019 года, через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части своих обязательств, касающихся ограничений на запасы в стране низкообогащенного урана и тяжелой воды. По сделке, заключенной в июле 2015 года с "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ), Иран обязался в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды. СВПД разрешает Ирану иметь у себя 300 кг низкообогащенного урана и 130 тонн тяжелой воды.

Иран также дал европейским странам 60 дней на выполнение своих обязательств, имея в виду, прежде всего, создание специального платежного механизма, который позволял бы торговать с Тегераном в первую очередь в нефтяном секторе в обход американских санкций. В противном случае Иран заявил, что возобновит процесс обогащения урана и начнет модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.

17 июня пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана 27 июня. По его словам, с указанной даты Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД на уровне 300 кг.

Кроме того, как сообщалось, глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран приступит ко второму этапу сокращения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе 7 июля.

28 июня в Вене оставшиеся участники СВПД - четыре постоянных члена СБ ООН (без США), Германия, Иран и ЕС, на заседании совместной комиссии обсудят шаги по спасению СВПД.

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