Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 14:56

Дубай. 1 октября. ИНТЕРФАКС - В Иране завершился суд по делу четырех обвиняемых в шпионаже, одного из которых приговорили к смертной казни, сообщает во вторник иранское агентство "Тасним".

Трое обвиняемых - иранцы. Гражданство четвертого обвиняемого, которого как раз и приговорили к смерти, агентство не указывает.

Во время пресс-конференции представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили заявил, что двое иранцев были приговорены к 10 годам лишения свободы за работу на ЦРУ, а один - за сотрудничество с разведывательной службой Великобритании.

Он также отметил, что один осужденный был приговорен к смертной казни за "широкомасштабную шпионскую деятельность" и сотрудничество с ЦРУ. Защита подала апелляцию на этот вердикт.

Эсмаили уточнил, что четыре обвиняемых были задержаны в прошлом году.

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