Дубай. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - В Иране за сутки умерли 98 пациентов с коронавирусом - это самый низкий показатель в стране за последний месяц, сообщает во вторник агентство "Тасним" со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
В общей сложности за время эпидемии коронавируса в Иране скончались 4 683 человека.
Выявили коронавирус за время эпидемии у 74 877 человек в Иране, из них у 1 574 человек за последние сутки.
Выздоровели 48 129 жителей Ирана, в настоящее время болеют 22 065 человек.
В ближневосточном регионе именно в Иране сложилась наиболее сложная ситуация с коронавирусом. Проблему усугубляют экономические сложности и ограничения, с которыми столкнулась страна в связи с возобновлением действия санкций США.
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