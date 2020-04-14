Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 14:20

Дубай. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - В Иране за сутки умерли 98 пациентов с коронавирусом - это самый низкий показатель в стране за последний месяц, сообщает во вторник агентство "Тасним" со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

В общей сложности за время эпидемии коронавируса в Иране скончались 4 683 человека.

Выявили коронавирус за время эпидемии у 74 877 человек в Иране, из них у 1 574 человек за последние сутки.

Выздоровели 48 129 жителей Ирана, в настоящее время болеют 22 065 человек.

В ближневосточном регионе именно в Иране сложилась наиболее сложная ситуация с коронавирусом. Проблему усугубляют экономические сложности и ограничения, с которыми столкнулась страна в связи с возобновлением действия санкций США.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!