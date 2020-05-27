Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 11:07

Дубай. 27 мая. ИНТЕРФАКС - В Иране провели первое заседание избранного еще в феврале парламента в составе 268 человек, сообщает в среду агентство Associated Press.

При входе иранским парламентариям измерили температуру. В помещении многие из них надели маски на лицо и соблюдали правила дистанцирования. Незадолго до встречи депутаты сдавали тесты на коронавирус, у всех результат отрицательный.

Новый состав парламента избрали в феврале, причем явка составила всего 42,57%, это самая низкая явка со времен Исламской революции в 1979 году.

Спикера парламента пока не выбрали, голосование запланировано на следующую неделю. Избирают его сроком на год. Поэтому на сессии в среду заседание вел временный спикер, его выбрали на основании его возраста. Парламентарии заслушали послание от верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, которое прочел его помощник.

Также они заслушали послание от президента страны Хасана Рухани, который призывал депутатов парламента сотрудничать с его администрацией, чтобы иранцы могли "противостоять зарубежным санкциям в этот трудный год".

Всего в парламенте Ирана 290 мест, и в ходе выборов в феврале избрали 278 парламентариев. Двое затем умерли от COVID-19. Еще несколько человек отсутствовали на заседании в среду без объяснения причин.

Среди стран Ближнего Востока Иран стал наиболее пострадавшим от коронавируса государством. В Иране заражение выявили у 156 тыс. человек, скончались более 4,3 тыс. человек.

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