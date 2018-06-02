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Дубай. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Истребитель ВВС Ирана F-7 разбился в субботу в провинции Исфахан в центральной части страны, сообщает иранское телерадиовещание.

Причина катастрофы пока неизвестна.

По первоначальной информации, пилоты выжили.

Истребитель вылетел с базы ВВС "Исфахан". На ней, в частности, дислоцированы истребители F14 "Томкэт".

1ар вв

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Интерфакс