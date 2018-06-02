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Этот контент был опубликован 2 июня 2018 г. 14:11 02.06.2018 - 14:11

(обновленная версия, меняется источник) Дубай. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Истребитель ВВС Ирана F-7 разбился в субботу в провинции Исфахан в центральной части страны, сообщает иранское телерадиовещание. Причина катастрофы пока неизвестна. По первоначальной информации, пилоты выжили. Истребитель вылетел с базы ВВС "Исфахан". На ней, в частности, дислоцированы истребители F14 "Томкэт". 1ар вв Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс