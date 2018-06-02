В Иране разбился истребитель иранских ВВС
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
(обновленная версия, меняется источник)
Дубай. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Истребитель ВВС Ирана F-7 разбился в субботу в провинции Исфахан в центральной части страны, сообщает иранское телерадиовещание.
Причина катастрофы пока неизвестна.
По первоначальной информации, пилоты выжили.
Истребитель вылетел с базы ВВС "Исфахан". На ней, в частности, дислоцированы истребители F14 "Томкэт".
1ар вв
Интерфакс