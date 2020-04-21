Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 9:51

Дубай. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Дальность действия иранских ракет морского базирования увеличена до 700 км, сообщил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции генерал Алиреза Тангсири, выдержки из интервью с которым приводит иранский телеканал "Пресс-ТВ".

По его словам, этого удалось добиться без помощи иностранных специалистов.

"Было время, когда наибольшая дальность действия наших ракет морского базирования не превышала 45 км, и даже этого тогда удалось достичь с помощью американских военных советников", - сказал Тангсири.

"В наши дни мы разработали ракеты дальностью действия 700 км, и они полностью произведены при участии наших передовых ученых", - добавил он.

На минувших выходных на вооружение армии Ирана были поставлены три беспилотника, способных доставлять бомбы на расстояние 1,5 тыс. км.

Министр обороны страны Амир Хатами на церемонии передачи этих аппаратов, которая транслировалась в эфире иранского телевидения, сообщил, что эти беспилотники способны со значительного расстояния наблюдать за передвижениями противника и осуществлять боевые миссии на максимальной высоте примерно 14 тыс. м.

Беспилотники произведены на объектах иранской военной промышленности, в их создании, по словам министра, также принимали участие ученые иранских университетов.

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