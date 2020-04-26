Этот контент был опубликован 26 апреля 2020 г. 16:02

Дубай. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - В Иране за сутки скончались 60 скончавшихся пациентах с коронавирусом COVID-19, сообщают сайты, отслеживающие эти данные.

Это самый низкий показатель за последние недели в этой стране. Общее количество смертей в Иране, связанных с вирусом - 5 710, а общее число заразившихся - более 90 тыс. человек.

Таким образом, в Иране ситуация с коронавирусом продолжает постепенно улучшатся. Ранее весной именно эта страна стала эпицентром распространения коронавирусной инфекции в ближневосточном регионе.

1во бп

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