Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 13:46

Дубай. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Иран после возобновления работ на заводе Фордо стал производить больше низкообогащенного урана, сообщил в понедельник агентству Associated Press со ссылкой на главу Организации ядерной энергии Ирана Али Акбара Салехи.

"Я полагаю, что в общем, речь идет о 5,5 кг суточного объема обогащенного урана в Натанце и Фордо", - сказал Салехи.

Ранее Тегеран производил порядка 450 грамм низкообогащенного урана в день, отмечает AP. По данным СМИ, такое количество низкообогащенного урана Иран производил два месяца назад.

Иран возобновил работы на заводе Фордо на прошлой неделе в рамках четвертого сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной сделке. Иран утверждает, что может отказаться от всех шагов, если страны Европы помогут ему в продаже нефти, попавшей под американские санкции.

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