Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 10:02

Дубай. 21 мая. ИНТЕРФАКС - В МИД Ирана в четверг заявили, что отвергают санкции США в отношении иранских чиновников, отметив при этом, что их введение является признаком неэффективности предыдущих санкций Вашингтона, сообщило иранское телевидение.

"Безрезультатные и повторяющиеся санкции Вашингтона в отношении иранских чиновников являются признаком слабости, отчаяния и неопределенности администрации США", - приводит телевидение слова представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

Накануне США ввели санкции в отношении ряда иранских физических и юридических лиц, в том числе в отношении главы МВД Ирана Абдолреза Рахмани Фазли. Причиной санкций, сообщил госсекретарь США Майк Помпео, являются нарушения, связанные с правами человека.

"У нас есть основания полагать, что министр Рахмани Фазли предоставил неограниченные полномочия иранской полиции применять силу, которая может привести к летальным исходам в отношении мирных протестующих и прохожих", - отмечалось в заявлении госсекретаря США.

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