Этот контент был опубликован 12 апреля 2020 г. 13:00

Стамбул. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Медицинские службы Ирана за сутки зафиксировали смерть еще 117 пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщает в воскресенье турецкое агентство "Анадолу".

Таким образом, общее количество летальных исходов с COVID-19 в Иране достигло 4474.

Также были зарегистрированы еще 1657 случаев коронавируса, а общее их количество в Иране возросло до 71 686.

3930 пациентов остаются в критическом состоянии, однако 43 893 поправились, уточняет агентство.

Ранее на этой неделе власти Ирана заявили, что число новых случаев заболевания коронавирусом в стране постепенно снижается. Накануне власти начали ослаблять меры социальной изоляции в стране.

1аю аг

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