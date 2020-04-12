Стамбул. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Медицинские службы Ирана за сутки зафиксировали смерть еще 117 пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщает в воскресенье турецкое агентство "Анадолу".
Таким образом, общее количество летальных исходов с COVID-19 в Иране достигло 4474.
Также были зарегистрированы еще 1657 случаев коронавируса, а общее их количество в Иране возросло до 71 686.
3930 пациентов остаются в критическом состоянии, однако 43 893 поправились, уточняет агентство.
Ранее на этой неделе власти Ирана заявили, что число новых случаев заболевания коронавирусом в стране постепенно снижается. Накануне власти начали ослаблять меры социальной изоляции в стране.
1аю аг