Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 14:34

Дубай. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - В Иране за сутки скончались еще 94 человека с COVID-19, заявил в среду представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

За предыдущий аналогичный период в Иране умерли 88 пациентов с коронавирусом.

При этом в Тегеране заявляют о понижательной тенденции. "Постепенная понижательная тенденция в случае инфицирования (COVID-19 - ИФ) продолжает сохраняться ", - цитирует ливанское издание "Дейли стар" слова Джаханпура, сказанные в среду.

Общее число умерших с коронавирусом достигло 5931. Число инфицированных возросло на 1194, и таким образом, количество случаев COVID-19 в Иране составило 85 996.

Между тем, президент Ирана Хасан Рухани, несмотря на нынешнее развитие ситуации вокруг коронавируса в стране, ранее предупредил население сохранять бдительность.

Иран с понедельника начал открывать междугородние автомагистрали, а также в рамках ослабления введенного 4 апреля из-за коронавируса режима строгой изоляции возобновил работу и крупных торговых центров. Еще раньше иранские власти начали возобновлять работу офисов правительственных организаций после недельного режима изоляции.

1аю пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!