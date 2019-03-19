Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 13:34

Дубай. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Грузовое судно опрокинулось в порту иранского города Бендар-Аббас, сообщает во вторник агентство Мехр.

Опрокидывание корабля могло "стать результатом недостаточной координации между командой корабля и подрядчиком, занимающимся погрузкой и разгрузкой", отмечает агентство.

По данным агентства на судно было погружено 153 контейнера, среди грузов был хлористый калий, карбонат кальция, концентрат меди, технические масла, а также два контейнера с фисташками.

На борту 90-метрового судна под флагом Коморских островов находилось 14 членов экипажа. Все они - иностранцы, большинство - граждане Индии, отмечают иранские СМИ. По разным данным травмы получили от одного до трех членов экипажа.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!