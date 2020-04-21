Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 20:04

Лондон. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Запрет на крупные массовые мероприятия продлили в Ирландии до конца августа в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщают европейские СМИ.

Подобные ограничения будут действовать в отношении, на которых численность участников - более 5 тыс. человек.

Остальные ограничительные меры, как планируется, будут оставаться в силе до 5 мая. Речь идет о, в частности, о закрытии ресторанов, театров, клубов, спортзалов, парикмахерских и библиотек.

С начала вспышки коронавируса в Ирландии зарегистрировано 15,6 тыс. случаев заболевания. Почти 700 человек скончалось.

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