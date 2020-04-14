Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 16:05

Лондон. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - В Ирландии коронавирусную инфекцию перенесла председатель радикально-республиканской партии "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд, сообщает во вторник The Guardian.

"Санитарный врач проинформировал меня, что я больше не заражена и не заразна, и это большое облегчение после недель плохого самочувствия", - заявила она.

Макдональд 50 лет, она сдала анализы еще 28 марта, а результат получила лишь накануне из-за технической задержки.

Также она сообщила, что у нее развился пост-вирусный плеврит в правом легком, и что она продолжает принимать лекарства, но чувствует себя хорошо.

"Я надеюсь, что в следующий понедельник я смогу вернуться на работу", - добавила она.

В феврале партия Макдональд по итогам всеобщих выборов получила второе место, что стало для партии крупным успехом. Сформировать коалиционное правительство партия не смогла. В настоящее время переговоры о формировании правительства ведет партия премьера Лео Варадкара "Фин Гэл" и их исторические конкуренты "Фианна Файл".

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