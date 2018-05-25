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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 9:45 25.05.2018 - 09:45

Лондон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Референдум, в ходе которого будет решен вопрос о легализации абортов, проходит в Ирландии, пишет в пятницу британская газета "Гардиан".

По данным издания, число голосов "за" и "против" абортов по результатам референдума может быть примерно равным.

Ранее за реформу выступил ирландский премьер-министр Лео Варадкар, который заявил, что референдум имеет историческое значения для страны.

Речь идет об изменениях в статью 40.3.3 конституции Ирландии, которая признает право на жизнь матери и нерожденного ребенка одинаковыми по своей юридической силе.

В том случае, если большинство избирателей выскажутся за расширение права на аборт, подготовка соответствующего законопроекта будет возложена на парламент Ирландии. В этом случае в законопроекте будет содержаться разрешение на совершение аборта до 12 недель беременности. Прерывание беременности, начиная с 23-й недели, будет возможно в случае наличия угрозы для здоровья женщины.

В соответствии с последними опросами общественного мнения, за аборт выступают менее половины совершеннолетних жителей Ирландии. Так, согласно результатам опроса, который был проведен исследовательской компанией "Ипсос" и изданием "Айриш таймс", 44% ирландцев одобряют расширение права на аборт. При этом 32% респондентов выступают против абортов, а 24% опрошенных заявили, что пока не могут дать ответ на этот вопрос.

Согласно другому опросу, результаты которого были опубликованы телеканалом "Скай-ньюс", легализацию абортов в Ирландии одобряют 47% жителей страны.

Ежегодно около 3,5 тыс. ирландских женщин выезжают за границу с целью совершить аборт - как правило, в Великобританию. Помимо этого, порядка 2 тыс. забеременевших женщин каждый год нелегально приобретают в Интернете таблетки и другие средства для самостоятельного проведения аборта на ранней стадии беременности, отмечает "Гардиан".

В соответствии с ирландским законодательством, женщине, совершившей аборт, может грозить до 14 лет лишения свободы. Аборты являются легальными лишь в том случае, если беременность представляет серьезную опасность для жизни женщины.

В настоящий момент в Ирландии запрещено прерывать беременность даже в случае изнасилования, кровосмешения или смертельно опасных отклонений в развитии плода.

Восьмая поправка к конституции Ирландии, которая закрепила право эмбриона на жизнь, была принята в 1983 году по результатам референдума. Тогда за запрет абортов проголосовали 66,90% избирателей, против высказались 33,10%. Так называемый закон об абортах был принят на фоне сильного влияния на ирландское общество католической церкви.

В 1992 году в регулирование абортов в Ирландии были внесены некоторые изменения. По результатам еще одного референдума к конституции Ирландии были приняты 13-я и 14-я поправки. Первая из них предполагала, что запрет на совершение абортов не ограничивает перемещение женщины за границу - в те государства, где аборты разрешены. Помимо этого, в Ирландии было разрешено распространять информацию об услугах, которые относились к легальному прерыванию беременности в других странах.

Тэ эф др

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