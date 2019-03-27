Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 13:12

Дубай. 27 марта. ИНТЕРФАКС - МИД Пакистана в среду выступил против наращивания возможностей по ведению военных действий в космосе.

Министерство озвучило такую позицию вскоре после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил об успешном испытании индийского противоспутникового оружия.

"Космос - это общее достояние человечества, и на каждый народ возложена ответственность избегать действий, которые привели бы к его милитаризации", - отмечается в заявлении.

"Мы надеемся, что страны, которые в прошлом осуждали демонстрации подобных возможностей (со стороны других стран - ИФ), будут готовы разрабатывать международные инструменты для предотвращения военных угроз в космическом пространстве", - также говорится в нем.

Однако в заявлении нет какого-либо упоминания Индии.

Ранее Н.Моди заявил, что индийские военные в ходе ракетного испытания в среду уничтожили космический спутник, находившийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км.

По его словам, теперь страна вошла в космическую "суперлигу".

Индия стала четвертой страной после США, России и Китая, проведшей испытание противоспутникового оружия.

1аю ар

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