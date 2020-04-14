Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 12:22

Мадрид. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - В Испании за сутки скончались 567 пациентов с коронавирусом, в общей сложности за время эпидемии умерли 18 056 человек, сообщает во вторник газета "Паис".

Накануне сообщалось о 517 смертях.

За сутки стало известно о 3 045 новых заболевших, а всего коронавирус за время эпидемии выявили у 172 541 жителей Испании.

Вылечились от коронавируса 67 504 человека.

Испания занимает второе после США место в мире по числу зафиксированных случаев COVID-19. По числу умерших страна на третьем месте после США и Италии.

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