Мадрид. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - В Испании за сутки скончались 567 пациентов с коронавирусом, в общей сложности за время эпидемии умерли 18 056 человек, сообщает во вторник газета "Паис".
Накануне сообщалось о 517 смертях.
За сутки стало известно о 3 045 новых заболевших, а всего коронавирус за время эпидемии выявили у 172 541 жителей Испании.
Вылечились от коронавируса 67 504 человека.
Испания занимает второе после США место в мире по числу зафиксированных случаев COVID-19. По числу умерших страна на третьем месте после США и Италии.
1мм во