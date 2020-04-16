Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 13:14

Мадрид. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - В Испании за сутки скончался 551 пациент с коронавирусом, в общей сложности за время эпидемии умерли 19 130 человек, сообщает в четверг газета "Паис".

Последняя цифра больше, чем показатель за предыдущий день: тогда сообщалось о 523 умерших.

Число выявленных случаев COVID-19 возросло на 2,9% - до 182,8 тыс. человек. Выздоровели 75 тыс. человек.

Несмотря на сегодняшний прирост, данные, в целом, все равно указывают на устоявшуюся тенденцию к снижению числа смертей в Испании, отмечает газета. Во вторник сообщалось о 567 смертях, в понедельник - о 517, в воскресенье - о 619. Пик смертей пришелся на 2 апреля, тогда скончались 950 человек.

В стране на протяжении четырех недель действовал практически полный запрет на передвижения.

Испания занимает второе место в мире после США по числу выявленных случаев COVID-19 и третье после Италии и США по числу смертей.

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