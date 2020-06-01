Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 18:36

Мадрид. 1 июня. ИНТЕРФАКС - В Испании за прошедшие сутки на зарегистрировано ни одного нового летального исхода впоследствии заражения коронавирусом нового типа, сообщают испаноязычные СМИ со ссылкой на минздрав этой страны.

За последние 24 часа в Испании выявлено лишь 71 новый случай, общее число заболевших за время пандемии теперь составляет 239 638 человек.

Испания является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы. С начала вспышки коронавируса там скончалось 27 тыс. человек.

В конце мая открылись парки и крупные музеи в Мадриде, а также пляжи, расположенные на побережье Атлантического океана, а также в регионе Андалусия.

Между тем, в Испании по-прежнему действует обязательное ношение масок в зданиях и на общественных открытых пространствах, когда невозможно соблюдать два метра дистанции. Поездки между разными регионами страны запрещены, всех иностранцев, которые приезжают, отправляют на карантин на две недели.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции