Мадрид. 1 июня. ИНТЕРФАКС - В Испании за прошедшие сутки на зарегистрировано ни одного нового летального исхода впоследствии заражения коронавирусом нового типа, сообщают испаноязычные СМИ со ссылкой на минздрав этой страны.
За последние 24 часа в Испании выявлено лишь 71 новый случай, общее число заболевших за время пандемии теперь составляет 239 638 человек.
Испания является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы. С начала вспышки коронавируса там скончалось 27 тыс. человек.
В конце мая открылись парки и крупные музеи в Мадриде, а также пляжи, расположенные на побережье Атлантического океана, а также в регионе Андалусия.
Между тем, в Испании по-прежнему действует обязательное ношение масок в зданиях и на общественных открытых пространствах, когда невозможно соблюдать два метра дистанции. Поездки между разными регионами страны запрещены, всех иностранцев, которые приезжают, отправляют на карантин на две недели.
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