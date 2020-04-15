Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 11:34

Мадрид. 15 апреля. ИНЕРФАКС - В Испании за сутки от коронавируса скончались 523 человек, за все время эпидемии умерли 18 579 человек, сообщает в среду газета "Мундо".

Прирост смертей, таким образом, вновь замедлился: накануне сообщалось о 567 смертях пациентов с коронавирусом.

Число новых случаев COVID-19 выросло на 5 092 за сутки, инфицированы 177 633 человек. Накануне сообщалось о меньшем числе новых случаев, коронавирус за сутки выявили у 3 045 пациентов.

Власти страны настроены оптимистично.

"Число случаев уменьшается...в любом случае, тенденции, которые мы видим, хороши", - заявил глава испанского центра координации медицинских оповещений и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симон.

Испания занимает второе после США место в мире по числу зафиксированных случаев COVID-19. По числу умерших страна на третьем месте после США и Италии.

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