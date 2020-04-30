Мадрид. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - В Испании за сутки скончались 268 пациентов с коронавирусом, сообщают в четверг в Минздраве страны.
Это - самый низкий показатель с 20 марта.
Общее число умерших в Испании от последствий заражения коронавирусом COVID-19 - 24543 человека.
Испания - один из эпицентров распространения коронавирусной инфекции в западной Европе. В стране выявили свыше 213 тыс. случаев заражения.
Ранее в апреле правительство Испании ослабило на передвижения жителей. Эти ограничения были призваны сдерживать распространение инфекции.
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