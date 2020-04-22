Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 12:01

Мадрид. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - В Испании за сутки скончались 435 пациентов с коронавирусом, это на пять больше, чем накануне, сообщает Минздрав страны в среду.

Возросло за последние сутки и количество выявленных случаев заражения - 4211, в то время как накануне их было на 243 меньше.

В целом в министерстве здравоохранения страны говорят об определенной стабилизации ситуации в последние дни и общей тенденции к снижению количества летальных исходов.

Испания остается второй страной в мире после США по количеству инфицированных. Сейчас в стране диагностировано более 208 тыс. инфицированных, более 21,7 тыс. пациентов скончались, 85,9 тыс. вылечились.

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