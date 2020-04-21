Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 11:41

Лондон. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - За сутки в Испании зарегистрировали смерть 430 пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщает во вторник британский телеканал Sky news со ссылкой на испанский Минздрав.

В то же накануне сообщалось о смерти за сутки 399 пациентов с аналогичным диагнозом. Таким образом, отмечается небольшой прирост в динамике летальных исходов у пациентов с коронавирусом.

Также были зафиксированы 3 тыс. 968 новых случаев COVID-19.

С начала эпидемии в Испании скончались 21 тыс. 282 человека с коронавирусом, общее количество случаев инфицирования достигло 204 тыс. 178.

1аю ав

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