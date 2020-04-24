Мадрид. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Впервые с начала апреля число пациентов, скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, снизилось в Испании до показателя ниже 400, свидетельствуют данные, распространенные в пятницу министерством здравоохранения страны.
"За последние сутки скончались 367 пациентов с коронавирусом - это самый низкий показатель за весь апрель, значительно возросло и число выздоровевших - 3105", - сообщил на брифинге представитель минздрава.
Таким образом, к настоящему времени в Испании диагностировано почти 203 тыс. случаев заражения, 92,3 тыс. пациентов вылечились. Скончались более 22,5 тыс. человек.
В целом в ведомстве говорят об определенной стабилизации ситуации с начала недели и общей тенденции к снижению количества летальных исходов.
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