Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 12:39

Мадрид. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Впервые с начала апреля число пациентов, скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, снизилось в Испании до показателя ниже 400, свидетельствуют данные, распространенные в пятницу министерством здравоохранения страны.

"За последние сутки скончались 367 пациентов с коронавирусом - это самый низкий показатель за весь апрель, значительно возросло и число выздоровевших - 3105", - сообщил на брифинге представитель минздрава.

Таким образом, к настоящему времени в Испании диагностировано почти 203 тыс. случаев заражения, 92,3 тыс. пациентов вылечились. Скончались более 22,5 тыс. человек.

В целом в ведомстве говорят об определенной стабилизации ситуации с начала недели и общей тенденции к снижению количества летальных исходов.

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