Этот контент был опубликован 11 апреля 2020 г. 11:58

*** Это наименьший показатель с 23 марта

Мадрид. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Медики в Испании за сутки зафиксировали 510 смертей пациентов, заразившихся коронавирусом COVID-19, сообщает в субботу газета "Паис".

Это - наименьший показатель с 23 марта 2020 года, когда за сутки умерли 462 человека.

По состоянию на субботу в стране выявлено более 160 тыс. подтвержденных врачами случаев заражения COVID-19. 16 353 заболевших скончались, а почти 60 тыс. уже завершили курс лечения.

Как и в других странах, врачи отмечают, что речь идет только о реальное число заболевших - наверняка намного выше, так как далеко не все переболевшие вирусом люди обращались за медицинской помощью.

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